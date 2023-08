Les Marseillais très remontés contre l’arbitrage après l’élimination en Ligue des Champions : “Cela n’a pas de logique

Ce penalty, une faute de main de Guendouzi dans la surface, a d’ailleurs fait parler de lui après la rencontre. L’entraîneur marseillais Marcelino n’était d’ailleurs pas content de la décision de l’arbitre, comme il l’a expliqué en conférence de presse après la rencontre : “On se fait rejoindre sur un penalty très cruel, très discutable. Pour moi ce qui est inexplicable, c’est la dernière action, un simple choc entre deux joueurs, et une minute après un penalty qui est sifflé, pour moi ça n’a pas de logique.”

Le président marseillais Pablo Longoria est lui aussi revenu sur une décision arbitrale très limite en la défaveur des Français. À la 93e minute de jeu, Guendouzi entrait dans la surface adverse et se faisait solidement bousculer par un défenseur du Panathinaïkos. Mais l’arbitre anglais Michael Oliver ne bronchait pas et le jeu continuait. “On a subi des décisions un peu limite, qu’on ne partage pas. Je ne sais pas si vous avez vu le penalty de Mattéo… Mais on ne va pas entrer là-dedans”, a déclaré Longoria sans vouloir lancer de polémique.

Après la rencontre aller à Athènes, les Marseillais s’étaient également plaints de l’arbitrage de M. Kovacs, jugé trop favorable aux Grecs. Après la rencontre, le Marocain Azzedine Ounahi n’avait d’ailleurs déjà pas caché sa frustration : “Il y a des fautes du Panathinaïkos qu’il ne siffle pas… Et dès que l’on touche l’adversaire, il siffle direct !”, avait lâché le milieu de terrain de 23 ans.