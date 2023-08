Le mariage Doku-City : sexy mais difficile

Manchester City suit les prouesses de l’ailier de 21 ans depuis un bon moment. Déjà lorsqu’il n’avait que 15 ans et avait discuté avec Liverpool avant de finalement passer pro à Anderlecht, City avait pris ses renseignements. Idem en 2020, juste avant son transfert à Rennes. On se demande toutefois si cette destination serait la meilleure à cet instant de sa carrière.

"J’ai d’abord deux points d’interrogation, confie Andrea Iore, ancien directeur du recrutement anglais pour Leeds United que nous avons sondé à propos du Diable rouge. Le premier, ce sont ses blessures : depuis deux ans, il a manqué 217 jours à cause de ses problèmes physiques. C’est assez énorme, surtout à son âge. Le deuxième, c’est que – malgré ses qualités techniques, son explosivité et sa faculté à effacer les défenseurs – il n’a pas des gros chiffres. En 91 matchs à Rennes, il a marqué 12 fois et donné 10 assists. Ce sont des stats que l’on demande à un ailier de top niveau sur une seule saison."

Un dribbleur dans une équipe qui temporise

On l’a cependant vu ce dimanche contre Metz (5-1) : Doku est capable d’agrandir facilement sa ligne de statistiques lorsque son physique tient le coup. Et c’est le cas actuellement. "C’est un excellent joueur, mais je ne suis pas forcément convaincu que ça soit le meilleur transfert à faire, pense néanmoins Andrea Iore. Peut-être qu’il me donnera tort, mais on attendait plutôt de lui qu’il confirme d’abord à Rennes cette saison ou qu’il aille dans un club intermédiaire. D’autant qu’il ne sera pas titulaire à City."

Il est vrai que Pep Guardiola privilégie Bernardo Silva sur la droite de son schéma offensif, alors que Cole Palmer et Phil Foden peuvent aussi assumer ce rôle. "Je suis un peu perplexe quant à son adaptation au jeu de City, qui est une équipe basée sur la possession de balle et qui évolue souvent face à des blocs bas. Même s’il peut aussi aider à éliminer trois joueurs dans ces situations, Doku a plutôt besoin d’espace pour être efficace. Et il a aussi tendance à dribbler vite alors que City temporise beaucoup plus. Il n’est pas aussi multidimensionnel que Bernardo Silva par exemple. Il devrait donc gagner en maturité et Guardiola aurait pas mal de coaching à faire avec lui."

C’est ce qui a été fait lorsque Raheem Sterling a rejoint City au même âge que Doku. Lors de sa seconde saison sous Guardiola, l’Anglais a littéralement explosé en marquant à 18 reprises pour 15 passes décisives.