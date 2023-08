RWDM : Une première clean sheet, tout un symbole

Le système à trois défenseurs en possession de balle, qui se transforme en 5-4-1 en perte de balle, fait des merveilles. Chaque joueur, du défenseur à l’attaquant, défend et fait les efforts pour boucher les espaces. Klaus est très important dans son placement, Heris est passé en mode guerrier et a mis Storm dans sa poche, alors que Le Joncour est désormais plus à l’aise dans cette défense. El Ouahdi et Abner arpentent le flanc avec un repli défensif rapide et intelligent. Au milieu, Dwomoh s’est imposé comme la tour de contrôle. Son travail à la récupération et son calme ballon au pied permettent à De Sart de voyager entre les lignes et d’apporter un plus offensif, comme l’a démontré son assist sur le but de Biron. Le secteur offensif n’est pas en reste puisque tout le monde n’hésite pas à reculer pour venir prêter main-forte en perte de balle.

La première clean sheet de la saison réalisée par les Molenbeekois incarne la solidité défensive retrouvée. Celle qui fut la force du RWDM en D1B. “On travaille sur nos forces. On sait de quoi on est capable, nous savons défendre, même si certaines choses sont perfectibles. Nous sommes sur la bonne voie et ce genre de prestation, sans encaisser de but, va nous apporter de la confiance”, confirme Théo Defourny, le gardien du RWDM.

Une construction au sol depuis l’arrière

En l’espace de deux semaines, Claudio Caçapa a commencé à apporter sa patte au jeu du RWDM. Un jeu basé sur une construction depuis l’arrière. À de très nombreuses reprises, les Molenbeekois ont construit plutôt que de balancer de longs ballons vers l’avant. Un style de jeu qui se met en place et qui séduit le public. “C’est la philosophie du coach. On essaie de trouver des solutions par rapport à notre manque de taille. L’objectif est de créer des espaces. On travaille beaucoup dessus et ça va s’améliorer de semaine en semaine.”

Cette solidité défensive retrouvée fait du bien au moral, surtout avant d’aller à Bruges dimanche, où elle sera certainement mise à rude épreuve. Un excellent test pour voir si cette défense a vraiment progressé depuis Genk. “Nous devions valider la belle victoire à l’extérieur de la semaine dernière, ce nouveau succès va nous permettre de travailler sereinement en semaine et de bien préparer notre déplacement à Bruges. Ce sera un tout autre style d’adversaire, ils sont ce qu’ils sont, nous sommes ce que nous sommes, à nous de suivre nos principes de jeu pour y réaliser une bonne performance”, ponctue Defourny.