Roberto Mancini démissionne de son poste de sélectionneur de l'Italie

"La FIGC annonce qu'elle a pris acte de la démission de Roberto Mancini du poste de commissaire technique de l'équipe nationale italienne, reçue tard hier soir. Compte tenu des engagements importants et rapprochés pour la qualification à l'UEFA Euro 2024, la FIGC communiquera le nom du nouvel entraîneur de l'équipe nationale dans les prochains jours", a indiqué la fédération dans un communiqué, sans donner les raisons de cette décision d'autant plus surprenante que début août Mancini a été nommé directeur technique des équipes U21 (Espoirs) et U20, tout en restant sélectionneur de la Squadra Azzurra.

Parmi les noms cités dans les médias italiens depuis la confirmation du départ de Mancini, on trouve l'ancien entraîneur de l'Italie et de Chelsea Antonio Conte sans club depuis son départ de Tottenham en mars et Luciano Spalletti, qui a quitté Naples à la fin de la saison après avoir décroché le titre de champion. Les prochaines échéances sont programmées le mois prochain, avec des matches de qualification pour l'Euro contre la Macédoine du Nord (9 septembre) et l'Ukraine (12 septembre). Dans le groupe C, l'Italie compte 3 points sur 6, après une défaite 1-2 contre l'Angleterre et une victoire 0-2 contre Malte.