Pep Guardiola donne des (mauvaises) nouvelles de De Bruyne

Son coach Pep Guardiola a été encore plus précis. “C’est la même blessure, au même endroit qu’en finale de la Champions League. Et selon la gravité de la blessure, il sera absent plus ou moins longtemps. Mais il en a pour quelques semaines, c’est certain.”

La question de son retour se pose. A-t-il voulu rejouer trop vite ? “Non, dit Guardiola. Si cela avait été après 60 minutes, j’aurais pu croire que oui mais là cela ne faisait que 20 minutes. Je suis certain qu’il reviendra au niveau. Il doit juste être relax. Il était fort abattu sur le moment car il se sentait parfaitement bien au moment d’entamer le match.”