De 6 à 12 mois d’absence, ces gardiens ont subi la même blessure que Courtois : “Le plus gros risque, c’est entre le 4e et le 6e mois”

Généralement, les joueurs restent sur la touche durant environ six mois. L’Italien Mattia Perin (Juventus, ex-Genoa), qui a subi deux fois une rupture du ligament antérieur, a respectivement manqué 129 et 173 jours de compétition. Remy Vercoutre (ex-Lyon) a quant à lui été coincé 196 jours à l’infirmerie en 2013. Une durée assez similaire à celle de l’Unioniste Anthony Moris (177 jours), également touché à deux reprises au genou lorsqu’il était à Malines.

Jusqu’à 1 an d’arrêt

L’indisponibilité peut aussi augmenter, voire doubler, selon la gravité (le ménisque ou le cartilage peuvent être touchés). Le gardien international hongrois Peter Gulacsi (Leipzig), blessé en octobre 2022, n’a prévu de revenir à la compétition qu’en septembre ou octobre. Le numéro 2 du RC Lens, Wuilker Faríñez, a quant à lui été écarté des terrains pendant 389 jours. En revanche, les joueurs qui ont rejoué après seulement trois mois n’étaient pas touchés au ligament antérieur, mais plutôt postérieur. On pense à Mickaël Landreau (ex-Lille) en 2009 ou à Silvio Proto, blessé en 2016 et écarté une centaine de jours.

”Cette fois-là, je n’ai pas été opéré parce que ce n’est pas obligatoire, raconte l’ancien portier d’Anderlecht, d’Ostende ou de la Lazio. On peut s’en passer si l’on renforce bien tous les muscles autour. Par contre, il faut toujours opérer quand il s’agit d’une rupture du ligament antérieur, comme Thibaut et comme j’ai connu en début de carrière à Anderlecht.”

En 2006, Silvio Proto n’a en effet pas échappé à l’opération. “J’ai eu besoin de six mois de revalidation, se souvient l’ancien Diable rouge. À l’époque, mon opération consistait à aller chercher un morceau de l’ischio. La technique de la greffe n’était pas encore au point. Et je sais que cela se fait beaucoup désormais, notamment aux États-Unis : on prélève un ligament sur une personne décédée pour le greffer sur le patient. Et je pense que les résultats sont bons.”

Dans tous les cas, une longue reconstruction attendra Courtois après l’opération. “Avec les progrès de la médecin et de la revalidation, je suis convaincu qu’il a 99 % de chances de récupérer toutes ses facultés, pense Proto. Le plus gros risque est entre le 4e et le 6e mois. On peut rejouer mais il y a un risque de se reblesser, donc il faut que ça soit parfaitement consolidé. Moi, mon genou était même plus fort après l’opération et la revalidation.”

Pas question donc de rechute à répétition une fois remis sur pied. L’exemple de Sergio Asenjo (ex-Atlético, Villarreal, Malaga), blessé quatre fois au ligament croisé durant sa carrière, n’est qu’une exception remplie de malchance.