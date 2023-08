Caicedo, Lavia, hold-up, vengeance et pétage de plombs historique: c'est la guerre entre Liverpool et Chelsea

Une intrigue digne d’une série pour ados sur Disney Channel. Avec Moises Caicedo et Roméo Lavia dans le rôle de deux jolies filles du lycée ; Brighton et Southampton dans le rôle des parents protecteurs ; Chelsea dans le rôle du jeune dragueur un peu naïf qui cherche à ajouter la plus jolie des deux filles à son tableau de chasse ; et Liverpool dans le rôle du romantique amoureux de l’autre fille mais capable d’un coup de folie.