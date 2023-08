La qualité est toujours là, la mentalité fait défaut : pourquoi Genk patine en ce début de saison ?

Lors des 22 derniers matchs (hors amicaux), les Genkois n’ont levé les bras qu’à sept reprises. Leurs deux premiers matchs à domicile de la saison se sont soldés par de grosses désillusions. D’abord contre le Servette, au tour préliminaire de Ligue des champions, puis face à Eupen. Il faudra se reprendre dès ce jeudi contre l’Olympiacos au 3e tour de qualifications de l’Europa League. Et ce, toujours sans le capitaine Brian Heynen, encore absent quelques semaines. Diagnostic des maux limbourgeois.

Des joueurs “qui ne sont pas prêts”

Le Racing encaisse beaucoup trop facilement, de manière “enfantine”, a même relevé Vranken. Quand l’équipe domine la possession, elle éprouve tant de mal à créer et à exploiter ses opportunités. Reste qu’il est difficile, voire impossible de remettre la qualité intrinsèque du groupe en question. À la fin de la semaine cauchemardesque, Vrancken a surtout regretté la mentalité affichée par certains de ses hommes.

”Certains garçons laissent remarquer leur déception parce qu’ils ne jouent pas suffisamment, a analysé le coach. Si, dans ce cas-là, tu reçois ta chance, alors tu dois être prêt. Je ne souhaite pointer personne du doigt. Cela ne concerne que quelques-uns qui ont déjà été confrontés à ce sujet. Ce que je veux voir, c’est que tout le monde travaille vers le même but. Comme nous le faisions la saison dernière. Tout le monde doit de se rendre compte que nous ne sommes pas une équipe d’individus.”

À la fin de la semaine cauchemardesque, Vrancken a surtout regretté la mentalité affichée par certains de ses hommes.

Vivement le 1er septembre

Vrancken pouvait s’attendre à de nombreux départs. À trois semaines de la clôture du mercato, Aly Samatta est le seul à avoir levé les voiles. Des joueurs comme Mike Trésor, Joseph Paintsil ou encore Bilal El Khannouss sont toujours au club. “Pour moi, ils peuvent tous rester”, a souri le T1, après la large victoire au RWDM.

Comme l’a relevé Tom Soetaers, ancien de la maison, dans Het Belang van Limburg, certains pourraient bien avoir des envies d’ailleurs. Et donc pas toute leur tête au club. Pour y remédier, Vrancken n’a d’autre choix que d’attendre le 1er septembre…

Si l’un ou l’autre venait à partir, ce sera au tour des prochains de reprendre le flambeau. Force est de constater que la plupart des transferts effectués l’an dernier n’ont justement pas encore émergé, bien que leur qualité individuelle soit évidente.

Tolu Arokodare a été freiné par les blessures et ne compte que très peu de minutes sur le front de l’attaque. Sans compter qu’il est le seul à pouvoir assumer ce rôle de point d’appui, son poste étant le seul à ne pas être doublé. Yira Sor y dépanne par défaut, mais lui non plus n’a pas encore montré de quoi il est capable. À l’image de Mathias Galarza, de Nicolas Castro ou de Rasmus Carstensen (les deux derniers étant déjà partis). En espérant, pour le bien de Genk, que Christopher Bonsu Baah, Alieu Fadera, Hendrik Van Crombrugge et Joris Kayembe parviennent à s’adapter plus rapidement que leurs prédécesseurs.