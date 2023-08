Une courageuse équipe d’Anderlecht crée la surprise face à l’Antwerp au terme d’une deuxième période animée (1-0) (vidéos)

Pour ce choc au sommet entre le club le plus titré de Belgique et le dernier champion en titre, inutile de dire que l’enjeu est important, rien que pour le prestige. Et pourtant, les 22 acteurs ont proposé une première mi-temps stérile, sans la moindre occasion ni même geste technique à se mettre sous la dent. Pour faire simple, aucun tir cadré ne survient… avant la 46e minute de jeu !

Les Mauves proposent une combinaison entre Stroeykens et Diawara dans le rectangle. Le médian lâche le ballon à Ndiaye, qui se fait faucher par Alderweireld dans le rectangle. Et si le VAR met plus de trois minutes à vérifier une éventuelle position de hors-jeu, Anderlecht obtient finalement logiquement le penalty. Dolberg, peu dérangé par le temps d’attente, ouvre la marque et son compteur personnel d’une belle frappe dans le petit filet de Butez.

Dolberg a ouvert la marque sur penalty. ©JIMMY BOLCINA

La deuxième période est tout le contraire de la première. Le but inscrit par Anderlecht libère les 22 acteurs, qui se rendent coup pour coup, à l’image de ce centre de l’Antwerp en retrait et Ondrejka arme mais Vertonghen se jette superbement pour contrer le ballon (51e). Du côté des Mauves, Dreyer part en profondeur deux minutes plus tard et de sa patte gauche, tente un tir croisé qui termine sa course sur le poteau de Butez, battu.

Les occasions se multiplient et à l’heure de jeu, Vertonghen se troue en dégageant sur Léoni. Ekkelenkamp hérite chanceusement du ballon et centre pour Janssen qui, à un mètre du but, frappe en force… et voit son tir dévié miraculeusement par un extraordinaire tacle sur la ligne de Sardella.

En toute fin de rencontre, Ekkelenkamp pense offrir l’égalisation mais le VAR intervient pour confirmer un hors-jeu mentionné au préalable par le juge de ligne. Anderlecht s’impose finalement au courage grâce à un but en fin de première période et peut savourer d’avoir tenu bon jusqu’à la fin d’une deuxième période très animée.