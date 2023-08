Les supporters le voulaient dans l’équipe, surtout après le manque total de créativité de l’équipe à l’Union, la semaine passée. Brian Riemer a obéi et il ne l’a pas regretté. Théo était le meilleur Anderlechtois de la première mi-temps et il a maintenu le même niveau en seconde période, quand le match est devenu plus physique. Très disponible, impliqué dans beaucoup de combinaisons et auteur de quelques jolis gestes techniques.

Dupé 7

Il n’a pas dû faire un seul arrêt pendant 87 minutes, puis il a fait un terrible arrêt du pied. Ne prends pas autant de risques que Verbruggen à la relance.

Sardella 7

Préféré à Patris, il a fait son boulot. Il a pris le dessus sur Yusuf, qui n’était pas très inspiré. Sur la première action dangereuse de l’Antwerp, il s’est jeté devant le ballon pour l’éviter de rentrer au fond du but.

Debast 7

Jamais mis en difficultés par Janssen. Ne s’est pas trop aventuré vers l’avant. N’a pas plié en fin de match.

Vertonghen 8

Le grand monsieur en défense. Son tacle cinq étoiles sur le premier tir dangereux de l’Antwerp, à la… 55e, était la première de nombreuses interventions indispensables.

N’Diaye 7

Quelques interceptions défensives hésitantes en début de match, mais il était l’Anderlechtois le plus dangereux de la première mi-temps. Sa reprise de la tête était trop faible, mais c’est lui qui a poussé Alderweireld à la faute sur le penalty. Cette phase lui a donné des ailes.

Diawara 6,5

Meilleure prestation que la semaine passée. Vu qu’il ne devait pas faire le jeu, il s’est limité à son travail de récupération.

Leoni 8

Voir comme du match.

Stroeykens 6

Titulaire surprise, il a fait son travail au poste de '8', sans être étincelant. A mis un gros pressing sur l’adversaire. Sorti sous les applaudissements.

Dreyer 6

L’Anderlechtois le plus décevant de la première mi-temps. Ses quelques pertes de balle évitables ont énervé le public. Il a montré un autre visage en contre-attaque en seconde mi-temps, notamment en frappant sur l’intérieur du poteau.

Amuzu 6

Trop d’imprécision dans ses passes, même quand elles étaient faciles à exécuter. Mais ses accélérations sur des reconversions font du bien à l’équipe.

Dolberg 7

Une première mi-temps difficile – Alderweireld gagnait la majorité des duels (aériens) – mais son penalty était botté comme il le faut. En seconde période, il a montré son visage de guerrier.

Lonwijk 6

Quelques jolis gestes techniques, mais il a un retard physique.

Raman 6

Monté au jeu comme toujours : en se donnant à fond.

Riemer 7

Il a trouvé les bons mots et il a fait les bons choix pour effacer le jour sans de la semaine passée.