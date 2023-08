Bodart en presque sauveur, O'Neill encore décevant : les notes du Standard après la défaite contre l'Union

Fossey 4 Il a vécu une première période moyenne, parfois dépassé. Et la suite n’a pas été meilleure.

Bokadi 3 Au moins dix erreurs ou mauvaises appréciations, dont une qui amène le but en raison d’un marquage trop laxiste. Il était déjà à la limite en fin de saison passée, il l’est encore plus après deux journées.

Vanheusden 5 Sous les yeux de Domenico Tedesco, il a essayé de sauver ce qu’il pouvait. Mais, comme Bodart, il ne peut pas tout gérer.

Laursen 4 Ses limites sont connues, il ne peut pas faire beaucoup plus.

O’Neill 3 Déjà décevant à St-Trond, le médian australien n’a pas été plus en réussite. Il laisse une impression insuffisante.

Price 4 Il est apparu bien léger dans le milieu, et n’a pas assez pesé dans la construction.

Kawabe 4,5 Il a eu un rôle plus axial, et si ses dix premières minutes, à l’image de l’équipe, ont été encourageantes, il s’est éteint ensuite.

Balikwisha 4 Décalé sur le côté droit, il a été exclu après 36 minutes pour deux cartes jaunes. La deuxième faute était inutile, et cela a pénalisé son équipe.

Donnum 5 Le capitaine a prolongé son contrat et il a bien tenté d’emmener ses équipiers dans son sillage, mais il a été à court de solution.

Ohio 5 L’attaquant, trop seul devant et encore plus en infériorité numérique, n’a pas été en mesure de se créer une occasion. Et son compteur but est toujours à zéro.

Mundle 5,5 Sa montée au jeu n’a pas été inintéressante. Il a au moins amené un peu de vie et une occasion franche.

Dragus 5 Il a eu l’une ou l’autre inspiration, mais a aussi annulé une action offensive de Mundle, en position hors-jeu.

Hoefkens 5 Il a tenté, avec ses changements, d’apporter une autre dynamique. Mais son milieu a pris l’eau.