Lionel Messi flambe encore avec l’Inter Miami : 3e match et nouveau doublé (vidéos)

3e match et déjà 5 buts et 1 assist ! Lionel Messi n’a pas définitivement pas tardé à trouver ses marques avec l’Inter Miami. Auteur du but décisif pour ses débuts face aux Mexicains de Cruz Azul puis d’un doublé contre Atlanta, le champion du monde argentin a remis le couvert la nuit passée. Et à nouveau plutôt deux fois qu’une.