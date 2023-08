La Gantoise et Bruges joueront le 3e tour préliminaire de la Conférence League

Vainqueurs, la semaine dernière 5-1 à la Ghelamco Arena, les joueurs de Hein Vanhaezebrouck n'avaient pas grand chose à craindre des vainqueurs des barrages du championnat slovaque. Cuypers, Orban, Kums, Samoise et Torunarigha, titulaires dimanche, étaient ménagés et remplacés par Fofana, Tissoudali, Gerkens, Kandouss et Fortuna au coup d'envoi.

Zilina a pourtant pris la rencontre à bras le corps et a menacé à plusieurs reprises le domaine de Nardi. Les Gantois, bien organisés, réagissaient en contres. Après une première possibilité au quart d'heure, ils mirent à profit la seconde quand Hjulsager isolé à droite filait vers le but et trompait Belko (0-1). Durias manqua de peu l'égalisation (37e). Les Slovaques ne se découragèrent pas et Nardi évita le pire en écartant un tir de près de Bari. (45e).

Monté à l'heure de jeu (à la place de Hjulsager), Cuypers ne mit que deux minutes pour doubler l'avance gantoise (62e). Zilina continuait à attaquer et trouva la récomponse d'une belle frappe de Kapalik (1-2, 66e). Mais que dire de celle, enroulée, pleine lucarne de Tissadouli (1-3, 70e) qui précéda celui de Gerkens qui lui n'eut qu'à pousser le ballon dans le but (1-4, 72e). Bari a encore réussi à réduire l'écart (2-4, 77e) mais le dernier mot est revenu à Cuypers (2-5, 89e).

Les Buffalos seront opposés dès jeudi prochain aux Polonais de Pogon Szczecin, 4e de leur défunt championnat, qui ont écarté les Nord-Irlandais de Linfield, s'imposant à deux reprises 2-5 et 3-2. Le match aller sera jouera à Gentbrugge le 10 août. Le match retour est programmé le 17 août.

Bruges perd mais passe

Le Club de Bruges s'est incliné 1-0 à Aarhus, au Danemark, lors de son match. Les Blauw en Zwart, vainqueurs au match aller 3-0 ont ainsi assuré leur qualification.

Dès les premières minutes, Felix Beijmo (1-0, 3e) a surpris les Brugeois avec un tir en finesse qui a trompé Simon Mignolet. Les hommes de Ronny Deila ont régi ensuite et les occasions brugeoises ont été nombreuses. Cependant, la défense du club qui a fini 3e du championnat danois la saison dernière s'est montrée plus solide qu'au match aller. Deila a tenté de relancer sa ligne offensive en seconde période avec les montées au jeu d'Antonio Nusa et Igor Thiago, mais les Danois n'ont pas faibli et ont conservé leur avantage sans parvenir à le conforter ce qui a permis aux Brugeois de ne jamais trembler.

Au 3e tour préliminaire, les Brugeois affronteront probablement les Islandais d'Akureyri qui après leur victoire 3-1 au match aller face aux Irlandais de Dundalk partageaient l'enjeu (1-1) à vingt minutes de la fin du match retour. Ce 3e tour est le dernier obstacle avant les barrages qui précèdent eux-mêmes la phase de poules de la compétition.