À 11 contre 10 pendant tout le match, Genk se fait éliminer honteusement par le Servette Genève de René Weiler

On a bien cru que le match se débloquerait presque tout seul après le tacle impardonnable de Crivelli, sur la cheville du pauvre Heynen, qui lui a valu l’exclusion précoce. Au bout de 200 secondes, on savait déjà que la soirée ne serait parfaite quand le capitaine a dû sortir sur civière. La blessure semble grave et on peut se demander si le médian reviendra après avoir déjà connu deux graves soucis au genou dans sa carrière.

Heynen a dû sortir sur civière après un énorme tacle sur sa cheville.

À défaut de pouvoir s’en réjouir totalement, on se disait que les Limbourgeois avaient fait le plus dur grâce au penalty converti par Tresor suite à une faute bête de Mazikou sur Cuesta. Le football n’est pas une science parfaite et parfois, l’instinct laisse penser que la soirée sera compliquée alors que rien ne peut vous arriver normalement quand vous menez d’un but à 11 contre 10.

L’égalisation de Cognat sur un coup-franc devenu dangereux à cause de la déviation malencontreuse de Cuesta a renforcé ce sentiment. Jusqu’à ce que la stratégie déployée par Wouter Vrancken d’exploiter ses flancs, la qualité de centre de ses ailiers et la puissance physique d’Orokodare fasse la différence cinq minutes après la pause (2-1).

Mais peut-on vraiment être serein quand Chris Bedia, auteur de 7 buts en 96 matchs en Belgique lors de son passage à Charleroi, remet Genève dans la course après une gestion impardonnable de la profondeur de la part de la défense limbourgeoise ?

La suite a ressemblé à un mauvais scénario d’une soirée sans symbolisé par le manqué énorme d’El Hadj qui doit se demander pourquoi Vouilloz est parvenu à sauver son tir sur sa ligne alors que le but était à 3/4 vide (78e).

Le reste appartient à un cauchemar. Genève a réussi tous ses penaltys lors de la séance des tirs au but pendant que Hrosovsky et Arokodare ont tiré le leur comme des diablotins.

Ce jeudi matin au réveil, la réalité sera pourtant là. Genk dit adieu à ses rêves de Ligue des champions dès le 2e tour préliminaire. Et comme si cela ne suffisait pas, il faudra se farcir l’Olympiakos pour espérer disputer le barrage d’Europa League.

Genk : Vandevoordt ; Munoez, McKenzie, Cuesta, Kayembe (46e Arteaga) ; Hrosovsky, Heynen (8e Galarza, 106e Galarza), Tresor (69e Fadera), El-Khannouss (69e El Khannouss) ; Paintsil (106e Bonsu Baah), Arokodare

Servette Genève : Frick (46e Mall) ; Vouilloz (119e Rodelin), Rouiller, Severin, Mazikou ; Cognat (106e Ondua), Douline, Kutesa (74e Fofana), Antunes (74e Guillemenot) ; Crivelli, Bedia (86e Touati)

Arbitre : N.Simovic

Avertissements : Kutesa, Douline, Bedia, Tresor, Severin, Rouiller, Cognat, Paintsil, Vouilloz

Exclusion : 5e Crivelli

Les buts : 28e Tresor sur pen. (1-0), 36e Cognat (1-1), 51e Arokodare (2-1, assist : Tresor), 63e Bedia (2-2, assist : Antunes)

Les tirs au but: Touati (0-1), Hrosovsky (0-1), Guillemenot (0-2), Cuesta (1-2), Severin (1-3), Arokodare (1-3), Rodelin (1-4)