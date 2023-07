“On était la meilleure équipe pendant 45 minutes” : la méthode Coué peut-elle aider Brian Riemer et Anderlecht ?

“C’est juste qu’on avait peur de jouer en première période”

Pour Riemer, la défaite d’Anderlecht se résume surtout à la première mi-temps, celle où l’Union a ouvert le score et a largement dominé. La possession était équilibrée (52-48 en faveur de l’Union) mais c’était surtout dans leur propre camp pour les Mauves.

Quand il fallait avancer, le trio de médians était incapable de conserver le ballon. Il revenait comme un jokari vers la défense sous le pressing saint-gillois. Vertonghen et Debast ont vite compris qu’il n’y avait qu’une seule solution : sauter l’étape du milieu et balancer devant. Mais Dolberg n’est pas Slimani. Il ne faut pas utiliser le Danois comme un pivot, surtout avec un monstre comme Burgess dans le dos.

Inquiétant ? Pas pour Riemer. “Le problème, c’est qu’on avait peur de jouer en première période. Notre force, ce sont les combinaisons rapides. Pour ça, on doit avoir onze joueurs prêts à recevoir le ballon. Si on ne montre pas de la qualité à ce niveau face à une équipe qui presse aussi bien que l’Union, on se crée des problèmes. ”

“Je crois à fond dans tous mes joueurs”

Le souci au milieu d’Anderlecht ne serait donc qu’une question d’audace selon Riemer. Mais peut-on vraiment jouer ce football de combinaisons avec un triangle formé par Diawara, Ashimeru et Arnstad ?

Quand on lui pose la question, le coach se montre clair : “Je crois dans tous les joueurs alignés. Quand je dis que j’attends plus de qualités, ce ne sont pas par de nouveaux transferts. Je sais ce dont mes garçons sont capables. Même si le match n’était pas comparable, on l’a bien vu contre l’Ajax le week-end d’avant. ”

On peut quand même en douter. Diawara n’est utile quasi que défensivement (même s’il n’a gagné que 50 % de ses duels, ce qui est peu à son poste). Arnstad n’a jamais réussi à montrer sa créativité avec l’équipe A (seulement 16 passes réussies sur 29 vendredi). Ashimeru a du talent mais il doit trop en faire pour compenser les manquements des autres. Ce qui réduit fortement son impact. Un départ (voire plus) dans ce trio n’est d’ailleurs pas à exclure pendant le mois d’août.

Lonwijk sera vite intégré au triangle mais cela suffira-t-il ? Non et c’est aussi l’avis de la direction qui cherche encore du renfort au milieu.

“On était la meilleure équipe en deuxième mi-temps”

Riemer n’a pas remis en cause la victoire “méritée” de l’Union mais il a quand même précisé qu’Anderlecht “était la meilleure équipe en deuxième mi-temps”.

Vraiment ? La possession est passée à 62-38 en faveur des Mauves qui ont aussi gagné plus de duels. Mais pour le reste, on peut difficilement parler de domination.

Sur la seconde période, l’Union a marqué une seconde fois (sur un penalty contestable) et a encore inquiété Dupé par moments. “On a eu une très grosse occasion avec Dolberg puis Amuzu”, ajoute Riemer. C’est vrai mais c’était la seule du match. Si le ballon avait fini au fond, tout le monde aurait parlé de hold-up.

Anderlecht pourra-t-il surfer sur ce léger mieux de la seconde période dimanche prochain contre l’Antwerp ? Riemer en est convaincu. “La première mi-temps a été inacceptable et je l’ai dit à mes joueurs. Je ne veux pas revoir ça. Mon plus grand regret, c’est de ne pas avoir vu le caractère de mon équipe. Je sais qu’elle l’a. ”

Les supporters anderlechtois étaient fâchés vendredi soir au Parc Duden. ©NVE

“La pression ? Je l’accepte, sinon je serais allé dans un petit club”

Anderlecht reste sur quatre défaites de suite, à cheval sur les deux saisons (Genk, AZ, Malines et Union). Tout le crédit obtenu par Riemer lors de ses premiers mois semble s’évaporer petit à petit auprès des supporters. Une partie d’entre eux en tout cas. Une partie de plus en plus large.

Le coach est allé saluer les supporters après la défaite mais il est conscient qu’il va vite devoir se mettre à gagner. “Si je n’acceptais pas la pression, je serais allé dans un petit club, pas à Anderlecht. On a perdu lors d’un de nos déplacements les plus difficiles de la saison. On aura encore un match compliqué contre l’Antwerp mais l’objectif reste le même : être dans le top-6. On ne commence pas à paniquer. On ne gagnera pas nos 29 prochains matchs mais personne ne le fera en championnat. On doit juste quitter la pelouse avec le sentiment d’avoir tout donné et tout ira bien. ”

Méthode Coué ou réelle conviction ? Les prochaines rencontres donneront vite une réponse plus claire.