Jude Bellingham va devenir irlandais

Le règlement de la Liga espagnole indique clairement qu'une équipe ne compter plus de trois joueurs extracommunautaires sur une feuille de match (et cinq dans l'effectif complet). Bellingham va donc aider son club et libérer une de ces trois places en prenant une nationalité de l'Union Européenne. Il compte pour cela sur sa grand-mère maternelle, qui est née en Irlande. Ce n'est en fait pas la première fois que le Real Madrid a recours à ce procédé puisque Marcelo dans le passé ou Vinicius Jr. plus récemment étaient également devenus espagnols.