Il y a 20 ans, Vincent Kompany débutait sa carrière pro face au Rapid Bucarest de Manu Godfroid : " Il n'avait pas éclaboussé sa classe" (vidéo)

Il y a des dates qui peuvent a priori sembler anodines ou presque, et où l'on se rend compte bien plus tars qu'on a vécu en réalité quelque chose d'historique. Pour Manuel Godfroid, cette date est le 30 juillet 2003. Alors que le Liégeois, actif pour le Rapid Bucarest entrainé par un certain Mircea Rednic et avec qui il vient de décrocher le titre en Roumanie, rencontrait Anderlecht en phase préliminaire de la Ligue des champions, l'ancien joueur du Standard a pu découvrir en première loge ce qui consistera la naissance d'une future légende du football : Vincent Kompany.