Timothy Castagne avec Romelu Lukaku à la Juventus?

Après plus d’un mois et demi de mercato, les Bianconeri n’ont recruté qu’un seul nouveau joueur: Timothy Weah. Cristiano Giuntoli, le nouveau directeur du football du club, a encore énormément de pain sur la planche. À commencer par le cas Lukaku, qu’il tentera de démêler dans les prochaines semaines pour obtenir le transfert du Diable rouge.

La Juve travaille aussi sur son poste d’arrière droit. Et la priorité a été mise sur Timothy Castagne que Massimiliano Allegri verrait bien devenir son nouveau piston droit, après le départ de Juan Cuadrado. Un accord verbal aurait déjà été trouvé avec l’Ardennais depuis plusieurs semaines, mais la Juventus n’est pour le moment pas en mesure de déposer une offre à Leicester City, qui réclamerait près de 15 millions d’euros.

Vendre pour acheter

Selon nos informations, les Turinois doivent d’abord vendre avant de pouvoir se positionner sur Castagne. Et ce sera également le cas pour Lukaku. Privé de Ligue des champions, la direction du club piémontais doit en effet garder ses dépenses sous contrôle, avec une ligne budgétaire stricte. Les Bianconeri ont déjà baissé de manière importante leur masse salariale en laissant partir Cuadrado, Paredes et Di Maria, mais il faut désormais vendre avant d’acheter. C’est ce qui a été fait avec Timothy Weah, venu de Lille pour 11,3 millions d’euros après le transfert de Dejan Kulusevski vers Tottenham contre 30 millions d’euros.

Les regards sont donc désormais tournés vers Denis Zakaria, Weston McKennie et Arthur, que le club souhaite monnayer cet été. Les médias italiens évoquent aussi de possibles départs de Federico Chiesa ou Dusan Vlahovic, tous deux considérés comme des joueurs importants de l’effectif d’Allegri, mais qui pourraient chacun rapporter 50 à 60 millions d’euros. Jusqu’à la fin du mercato, la Juve avancera donc coup par coup et les échanges s’intensifieront assurément durant le mois d’août. En attendant, Castagne poursuit la présaison avec Leicester City et Lukaku s’entraîne individuellement.