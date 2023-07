"Nous sommes au complet": Carlo Ancelotti répond à la rumeur Mbappé au Real Madrid !

A l'issue de la rencontre, Carlo Ancelotti se disait très satisfait de la prestation de ses joueurs face aux Red Devils. "C’était un bon match. Nous avons bien joué, surtout en première mi-temps, avec de l’intensité et de bonnes transitions. Nous avons bien défendu et joué beaucoup mieux que lors du premier match. Nous avons eu une bonne attitude et un bon engagement. Nous réussissons parce que nous avons une équipe avec beaucoup de qualité, physiquement, techniquement, en termes d’attitude et d’engagement" s'est réjoui l'Italien.

Mais l'actualité du Real Madrid ne s'arrête pas à cette tournée aux Etats-Unis. La rumeur Mbappé ne cesse de prendre de l'ampleur, lui qui aurait refusé l'offre stratosphérique de l'Arabie saoudite. Mais Carlo Ancelotti a très vite balayé cette rumeur d'un revers de la main en affirmant que son équipe était complète.

"L'effectif est très bien comme ça. Nous sommes au complet", a assuré l'entraîneur avant de demander "une autre question" aux journalistes présents qui continuaient à l'interroger sur l'international français.