Une tendance se confirme pour Eden Hazard : l'ex-Diable rouge aurait déjà refusé deux offres

Il a suffi d’une photo d’Eden Hazard dans les rues de Vigo pour enflammer la toile et lancer des rumeurs. Non, le Brainois de 32 ans ne signera pas au Celta Vigo. Il était en réalité simplement de passage en Galice pour participer au mariage d’un ami et prolonger encore un peu ses vacances avec ses proches et sa grande réflexion autour de son avenir.