Justin Lonwijk à Anderlecht : il fuit la guerre à Kiev

Lonwijk devra surtout pallier l’absence de Yari Verschaeren, même si les deux ont un profil totalement différent. Le Néerlandais aux origines surinamiennes n’est pas un numéro 10 à l’ancienne qui dribble trois adversaires sur un mètre carré, mais ses infiltrations devraient faire des dégâts. Et avec sa taille (1m89), il devrait se faire valoir dans le jeu aérien.

Lonwijk a été formé par le PSV. ©Photo News

International en équipes de jeunes des Pays-Bas, il n’a pas percé au PSV, le club qui l’a formé. Vu qu’il a également échoué à Utrecht (un seul match de championnat en équipe A), il a tenté sa chance à Viborg, au Danemark, où un certain Fredberg était directeur sportif. Ses 8 buts et 7 assists en 60 matchs ont suscité l’intérêt du Dinamo Kiev.

Seul problème : la guerre battait son plein en Ukraine. Mais alors que tous les joueurs étrangers quittaient le pays, Lonwijk a tenté l’aventure. “J’ai parlé avec les gens sur place. Ils se sentent en sécurité”, disait-il à la NOS, la chaîne nationale des Pays-Bas. Le projet sportif, estimait-il, était trop beau pour être refusé.

Mais c’est évidemment au contrat en or qu’il n’a pas su dire non. Et Fredberg, lui, a pu rajouter 2 millions aux caisses de Viborg, un montant record pour son club qui venait de D2. Lonwijk était – avec un Macédonien – le seul Européen du Dinamo. Mais sa saison en Ukraine n’a pas été une réussite. Il n’a marqué qu’un but et n’a donné qu’un assist en 11 titularisations.

Fredberg ne l’a pas perdu de vue et lui permet donc de fuir la guerre. Il a négocié et obtenu une option d’achat avec Kiev.

À noter que le frère de Lonwijk – Nigel – est également un joueur pro. Il a 20 ans, est un défenseur central et est prêté par Wolverhampton aux Grasshoppers de Zurich. Et Jayden, leur petite sœur, a été championne des Pays-Bas en tennis en catégorie de jeunes…