Mbappé en Arabie saoudite: les chiffres fous d’un transfert qui serait démentiel

Alors qu’il n’est pas parti en tournée au Japon avec ses coéquipiers, la fusée de Bondy se retrouve, comme le Diable rouge d’ailleurs, dans une impasse. Le PSG est certain que le numéro 7 parisien a déjà un accord avec le Real Madrid pour l’an prochain, date de la fin de son contrat. Du côté du joueur, on assure que non. Mais le clan Mbappé a refusé d’activer la clause de prolongation obligatoire présente dans le contrat. Ce qui a mis le feu aux poudres et mis ses dirigeants en rogne.

Face à cette situation qui semble avoir atteint un point de non-retour, Al-Hilal est venue aux nouvelles. Selon L’Équipe, l’indemnité de transfert proposée est tout simplement démentielle: 300 millions d’euros.

700 millions d'euros

En Espagne aussi, cette rumeur de transfert fait beaucoup jaser. Selon Relevo, KM7 pourrait gagner jusqu’à… 700 millions € sur son unique saison en Arabie saoudite ! “Des sources arabes confirment que l’intention du pays est de profiter du joueur jusqu’en 2024, puis de faciliter son départ vers le Real Madrid”, précise le média espagnol. Ce qui signifie que Al-Hilal serait prêt à payer… près d’un milliard d’euros sur une seule saison. Des chiffres ahurissants qui n’ont pas encore été confirmés. Mais avec l’Arabie saoudite, on peut s’attendre à tout. Le fonds d’investissement saoudien qui a investi dans les clubs d’Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli pèse environ 620 milliards d’euros. Un milliard pour Mbappé ne représente donc pas grand-chose pour ces clubs saoudiens.

Et puis, le retour sur investissement devrait également être colossal. “Le pays comprend que l’impact de voir Mbappé passer une saison dans son championnat est plus important que la dépense financière”, ajoute Relevo.

Tous ces chiffres qui donnent le tournis ne signifient pas que le transfert se bouclera. En tant que grand compétiteur, Mbappé a beaucoup d’ambitions. Il y a fort à parier que jouer dans un pays du Golfe à 24 ans ne faisait pas partie de son plan de carrière. Il faudra donc le convaincre. Pas une mince affaire lorsque l’on connaît l’ego du capitaine francilien.

Le PSG ne lâchera pas

Avec cette offre, pas besoin de préciser qu’il deviendrait le joueur de foot le plus cher de l’histoire, juste devant son coéquipier Neymar. Un temps réticent, le PSG n’est plus contre l’idée de négocier avec l’Arabie saoudite selon L’Équipe. “Au PSG, on s’estime prêt à parler avec tout le monde pour le cas de Kylian Mbappé”, précise le quotidien.

Même avec les Saoudiens, pourtant l’un des adversaires les plus féroces du Qatar lorsque l’on évoque le soft power dans la géopolitique internationale. Un symbole qui en dit long : oui, le PSG est prêt à vendre Kylian Mbappé avec qui la confiance semble rompue.

D’autres clubs sont également intéressés selon L’Équipe. Mais qui pourrait s’aligner sur cette offre totalement insensée ? Le média évoque le FC Barcelone qui “aimerait pouvoir mettre plusieurs joueurs dans la balance car il n’a pas les finances pour réaliser une telle opération”.

De son côté, Sky Sports assure que quatre autres formations sont à l’affût : Chelsea, Manchester United, l’Inter Milan et Tottenham. Le média précise même que le PSG n’est pas contre un prêt à condition de fournir une obligation d’achat pour l’an prochain histoire de ne pas voir partir Mbappé gratuitement… et pour le Real Madrid. Si tous ces intérêts ne sont que spéculations, le Real Madrid reste le grandissime favori à la course Mbappé. Ce dernier doit certainement regretter une chose : son choix de prolonger dans la capitale française l’été dernier.