"Le club a annoncé la nouvelle ce lundi soir sur son site web. Le RWDM a décidé de mettre fin aux contrats de tous les coachs de l’équipe première, y compris Vincent EUVRARD, et plusieurs de ses assistants. Le club tient à remercier M. Euvrard pour son leadership et son dévouement inébranlable à ses fonctions durant notre quête réussie et historique de la promotion en Pro League 1A belge au cours de la saison 22/23", peut-on lire.

Avant de voir une explication du président du club, John Textor: "Je peux confirmer aujourd’hui que nous avons pris la décision difficile de nous séparer de Vincent et d’un certain nombre de membres de son équipe. Au cours de son passage au club, Vincent a démontré ses capacités à entraîner au plus haut niveau du football européen et je suis convaincu qu’il connaîtra de grands succès au cours de sa carrière. Si notre décision est consciente de son fort leadership au sein de notre club ces dernières saisons, elle est également tournée vers l’avenir, où notre objectif est de bâtir les fondations d’une réussite continue en première division et, enfin, en Europe".

Avant de poursuivre: "Tout comme nous disons souvent que nous recrutons des joueurs dont le profil correspond à notre vision du succès, il est important que nous abordions la direction de l’équipe de la même manière. Notre principale conviction est que la collaboration, au niveau régional et mondial, entre nos clubs et nos communautés, est au cœur de notre stratégie compétitive. Notre vision pour le RWDM est d’accepter pleinement l’idée que l’aide peut venir de partout, et que l’établissement de relations au sein de notre famille de clubs aidera le RWDM à gagner. Pour atteindre notre vision à long terme, à savoir gagner des championnats pour Bruxelles, il est de la plus haute importance que nous créions un environnement positif, une égalité des chances pour tous les joueurs, un vestiaire unifié et une harmonie parfaite à tous les niveaux de notre organisation. Il est de ma responsabilité de garantir un tel environnement et les changements que nous avons effectués durant cette intersaison sont au service de ces idéaux."

Jonathan Alvès, Fred Stilmant et Thierry Berghmans quittent également le club.

Le nouveau staff sera annoncé ce mardi.