L'Antwerp s'impose aux penaltys face à Malines et réalise le triplé Championnat-Coupe-Supercoupe !

Après avoir dominé le début de rencontre, les Anversois ont ouvert la marque dès la 9e minute grâce à Michel-Ange Balikwisha. Bataille profitait de la nonchalance de la défense malinoise pour entrer dans le rectangle malinois. Son centre en retrait arrivait chez Balikwisha qui trompait Gaetan Coucke.

L'ancien rouche pensait doubler la marque sur coup de coin au quart d'heure mais la VAR intervenait pour signaler une position de hors-jeu.

En fin de première mi-temps, Vanlerberghe a touché... sa propre barre transversale en voulant dégager un centre de Bataille.

A la 69ème minute de jeu, les Anversois ont été réduits à 10 suite à l'exclusion d'Avila.

Neuf minutes plus tard, les Malinois revenaient dans la partie grâce au but contre son camp de Ritchie De Laet.

Les deux équipes, qui n'ont pu se départager au cours du temps additionnel, iront donc botter les penaltys pour tenter d'obtenir la victoire finale.

L'Antwerp a manqué son premier penalty alors que Schoofs donnait l'avantage aux Malinois. Les deuxièmes penaltys ont été inscrits de part et d'autre. 2-1 pour Malines. Coucke et Butez se sont tous deux imposés sur les tirs de Bataille et Vanlerberghe. Malines manque une opportunité de faire le break. L'Antwerp est revenu à égalité suite au penalty transformé de Vermeeren et au raté de Lauberbach.

Lors de la mort subite, les Anversois transformaient leurs essais mais Lavallée a tiré au dessus lors du septième penalty, offrant la victoire au matricule 1.