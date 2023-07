L'attaquant français Moussa Diaby passe de Leverkusen à Aston Villa

Formé au Paris-Saint-Germain, Diaby, 24 ans, n'est pas parvenu à s'imposer dans la capitale française et l'a quitté en 2019 pour le Bayer Leverkusen. Ailier souvent repositionné dans l'axe, Diaby a marqué 49 buts en 172 matches en Allemagne. Sous les ordres de Xabi Alonso la saison dernière, il a disputé 48 matchs pour 14 buts et 11 assists, alors que Leverkusen a terminé 6e et disputera l'Europa League la saison prochaine.