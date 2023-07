Bras de fer dans le football français: l'avenir de Mbappé au PSG plus incertain que jamais (vidéos)

Un degré de plus dans la guerre des nerfs. Puisque le droit contractuel est du côté de Mbappé, qui peut effectuer sa dernière année de contrat et n'est pas tenu d'accepter un transfert, le club a utilisé une autre arme, le priver de la tournée au Japon et en Corée du Sud, qui a commencé samedi et se terminera le 3 août.