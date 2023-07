L'Union d'Alexander Blessin est bien en jambes

Bilan chiffré positif

Statistiquement, le bilan est plus que positif. En quatre rencontres, l’Union n’a pas encore subi une défaite après deux victoires (0-9 face à Nijlen et 4-0 contre le FC Liège) et deux matchs nuls (1-1 face à Monaco et 0-0 contre Feyenoord) tout en n’encaissant qu’un but. "J’ai un sentiment assez positif, analyse Alex Blessin. Certains éléments sont déjà bien avancés et d’autres doivent encore être travaillés, ce qui est normal. C’est d’autant plus positif que la fatigue commence à se faire ressentir avec l’enchaînement de matchs et de plusieurs grosses séances même si cela ne doit pas être une excuse."Depuis le début de la préparation, plusieurs nouveaux ont déjà eu l’occasion de se mettre en avant. C’est le cas de Mathias Rasmussen, titulaire face à Feyenoord, ou encore de Kevin Mac Allister qui a reçu ses premières minutes contre Rotterdam. "Mathias était mort sur le terrain car il a dû enchaîner vu les absences de Lynen (fièvre) et de Lazare (petite blessure), explique le T1 unioniste. Kevin a déjà fait certains tacles glissés à la Superman (sourire). Il devra faire attention à ne pas prendre trop de cartons… Il a reçu une demi-heure de jeu et nous irons étape par étape avec lui." Comme Rasmussen, Charles Vanhoutte a aussi été titularisé à Rotterdam.

Un mercato bien avancé

À deux semaines de la reprise, sept nouveaux joueurs ont déjà signé. "Chaque position est doublée en défense, avance Blessin. Dans le milieu, nous avons autant de quantité que de qualité. À l’avant, j’ai plusieurs attaquants qui ont des styles différents, ce qui m’offre une certaine flexibilité."

Si Nilsson a marqué des points et que Boniface reste une valeur sûre, Kabangu n’a pas encore impressionné. Ayensa, lui, ne semble toujours pas respirer la confiance.

Au rayon des départs, Teddy Teuma (Reims) et Ismaël Kandouss (La Gantoise) sont partis. Victor Boniface, lui, suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur dont la valeur est estimée à 12 millions d’euros est actuellement toujours bien à l’Union. "J’ai lu dans les journaux que Leverkusen était intéressé par son profil, explique Alex Blessin. Mais le club allemand était aussi intéressé par Nicclas Füllkrug du Werder Breme. C’est une bonne idée pour Füllkrug d’aller au Bayer comme cela Boniface reste ici (sourire)."