Dans les autres rencontres de la journée, Eupen s'est imposé de justesse dans les arrêts de jeu face au Stade de Reims de Will Still (2-3). Genk et Zulte Waregem se sont neutralisés (3-3) après un match sous un format de 4x30 minutes.

Enfin, le Club de Bruges a décroché une courte victoire face à Go Ahead Eagles (1-2). Ronny Deila a effectué douze changements durant la rencontre, dont onze à la mi-temps.