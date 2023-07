Dans un état stable après son hémorragie cérébrale, Edwin van der Sar a été transféré de Croatie vers un hôpital néerlandais

L'ancien gardien de but et ancien international Edwin van der Sar, victime d'une hémorragie cérébrale, a été rapatrié de Croatie vendredi soir et se trouve actuellement dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital aux Pays-Bas. Sa situation est inchangée : stable, hors de danger et facilement accessible. C'est ce qu'a annoncé l'Ajax sur son site Internet samedi.