Drogue, abus sexuels et dépression : Dele Alli se livre dans une interview poignante (vidéo)

Mais le médian est retombé quelque peu dans l’anonymat ces dernières années, au point d’être moqué, notamment lors de son échec au Besiktas. Dans un entretien dont l’extrait a été publié par Gary Nevile, Dele Alli s’est confié sur les problèmes personnels qu’il a connus plus jeune et pendant sa carrière, dans un entretien émouvant.

‘’Je suis dans le meilleur état que j’ai été mentalement et maintenant, c’est le bon moment de parler, estime-t-il. C’est difficile d’en parler parce que c’est récent et c’est quelque chose que j’ai caché pendant longtemps - et j’ai peur d’en parler, mais je pense que c’est la bonne chose à faire.’’

Addiction et enfance traumatique

Après la fin de sa période de prêt au Besiktas, l’Anglais a passé six semaines dans un centre de réhabilitation pour la santé mentale aux Etats-Unis.

Le joueur de 27 ans a vécu des problèmes d’addiction, notamment aux somnifères mais aussi à l’alcool: "Je prenais ces somnifères pour gérer mes problèmes, plutôt que de traiter la source de mes problèmes", dit-il avant d’évoquer sa famille d’adoption.

Il y avait plusieurs fois où ma famille d’adoption et mon frère me ramenaient dans une chambre en pleurant, et me demandaient de me confier et de dire ce que je ressens. Mais je ne voulais pas d’aide. Je me disais que je n’étais pas un addict, que je n’étais pas accro à ces somnifères, mais je l’étais clairement."

Il ajoute par la suite que son enfance a été traumatique: "A six ans, j’ai été agressé sexuellement par l’ami de ma mère, qui venait souvent à la maison. Ma mère était aussi alcoolique lorsque j’avais cet âge. J’ai été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline, puis je suis revenu. A sept ans, j’ai commencé à fumer. A huit ans, je vendais de la drogue. A douze ans, j’ai été adopté par une famille magnifique et comme je l’ai dit, je n’aurais pas pu demander de meilleures personnes, par rapport à tous ce qu’ils ont fait pour moi."

Pensées d’une retraite à 24 ans

C’est plutôt surprenant. Dele Alli a avoué avoir pensé à la retraite à 24 ans, lorsqu’il était joueur de Tottenham sous les ordres de José Mourinho: "C’est dur de penser à un moment en particulier, mais l’un des moments les plus tristes pour moi, c’est quand Mourinho était entraîneur. Je me souviens d’un matin, d’une session d’entraînement, lorsque je ne jouais plus. J’étais littéralement en face d’un miroir en me demandant si je pouvais prendre ma retraite, à 24 ans. Pour moi c’est déchirant d’avoir eu cette pensée."

Mauricio Pochettino en tant que mentor

De 2014 à 2019, Mauricio Pochettino était le coach de Tottenham. "Il était parfait pour moi. Ce n’était pas juste une relation entre un footballeur et un manager. C’était plus profond que ça. Il comprenait les décisions que je faisais, et il me guidait - il tenait à moi en tant que personne avant le côté footballeur, ce dont j’avais besoin à ce moment. Et je pense que c’est important pour les jeunes joueurs."