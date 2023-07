Initialement prévue pour 2018, la rénovation du stade catalan a démarré cinq ans plus tard. Les travaux sont colossaux et se déroulent en plusieurs phases.

Actuellement, plusieurs grues sont occupées à désosser le Camp Nou, qui sera agrandi pour passer à plus 105.000 places pour la saison 2025-2026. Le FC Barcelone a emprunté 1,45 milliard d’euros pour mener à bien les travaux.

Une saison à Montjuic

À partir de la saison 2023-2024, le Barça jouera donc ses matches à domicile au stade olympique de la ville à Montjuic. Un endroit où les rivaux de l’Espanyol ont évolué entre 1997 et 2009.

Le président Joan Laporta s’explique sur cette décision: "Pour minimiser les risques et protéger les revenus de la saison prochaine, nous maintiendrons pratiquement la pleine capacité (au stade olympique) et nous procéderons à la démolition du troisième étage lorsque nous irons à Montjuic. Si la démolition avait eu lieu plus tôt, nous aurions été obligés d’aller au stade avec une capacité d’à peine 50%".