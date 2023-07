Le Standard humilié par le RWDM en amical, inquiétude autour de Kylian Hazard

À la 74e, le RWDM enfonçait le clou sur une erreur d’Epolo avant qu’El Abassi ne plante le quatrième but quelques minutes plus tard.

Si le RWDM peut être satisfait après cette rencontre amicale, le club molenbeekois s’inquiète de l’état de santé de Kylian Hazard qui a été contraint de sortir prématurément. Le staff médical craint une rupture des ligaments croisés du genou.

Au Standard, Zinho Vanheusden fêtait ses premières minutes depuis son retour. À noter que Renaud Emond a manqué un penalty en fin de première période.

"Le score me contrarie mais de façon générale, je suis content de ce que le groupe a donné cette semaine", a confié Carl Hoefkens après la rencontre. "On est là où on doit être en ce moment. On a encore accueilli un nouveau joueur en la personne de Kawabe qui va nous apporter tout son métier et de la profondeur."

Il a également commenté l'arrivée de Zinho Vanheusden : "On le connaît et on sait l'intensité qu'il peut mettre et on l'a vu en première période. Pour en revenir au match, il y a des choses que j'ai appréciées et il y en a d'autres que je ne veux plus voir."Notons l'absence de Noah Ohio qui a ressenti une gêne musculaire ce matin mais qui sera apte pour le stage tout comme ce sera le cas pour Marlon Fossey. Quant à Gilles Dewaele, il pourrait avoir des minutes de temps de jeu durant le stage."

Enfin, alors qu'il était attendu cette semaine, Kostas Laifis n'est toujours pas revenu à Liège.