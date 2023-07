Diables rouges : Thomas Meunier pourrait faire son retour en Belgique

En effet, plusieurs conditions doivent être réunies pour permettre un retour dans la Venise du Nord. Ou plutôt deux départs. Selon nos confrères, Clinton Mata est courtisé par Lyon. Le club de John Textor aurait même déjà envoyé une offre de cinq briques aux dirigeants brugeois. En plus de l’ancien joueur de Charleroi, Buchanan pourrait aussi mettre les voiles. Au début du mercato, l’Inter semblait très chaud sur le dossier. Mais la tension entre les deux camps semble retombée d’un cran. Pourtant, fin avril, la presse italienne annonçait un accord pour environ 15 millions d’euros. Une information qui n’a jamais été confirmée par les différents clubs.

Pour Thomas Meunier, ce retour aux sources pourrait nourrir quelques déceptions. Depuis plusieurs mercatos, le FC Barcelone pousse pour acquérir le gamin de Saint-Ode. Tout simplement parce que Thomas Meunier n’est pas cher, qu’il connaît le haut niveau et qu’il a assez de bouteille pour s’adapter rapidement au jeu des Blaugranas. Problème : Dortmund, avec qui il a encore un an de contrat, avait refusé catégoriquement de se séparer du joueur.

La donne a changé aujourd’hui. La faute à un deuxième tour où il a plus passé du temps à regarder ses copains du banc de touche que sur la pelouse. “Au premier tour, j’ai joué 16 matches sur 18 jusqu’à ma fracture de la pommette”, avait-il expliqué pour le Soir en avril. “Et puis il y a eu la Coupe du monde et je me suis à nouveau blessé au début du second tour. Mon indisponibilité a duré six semaines. Là, il y a la logique “on ne change pas une équipe qui gagne” qui est un peu la philosophie du coach. Il y a eu très peu de rotations et comme cela a très bien fonctionné au second tour, je n’ai plus joué.”

Dortmund ne devrait donc pas se montrer gourmand pour le Diable rouge de 31 ans. Ce qui ne signifie pas que le tour est dans le sac. “Pour l’instant, l’intérêt de Bruges pour Meunier reste limité”, poursuivent nos confrères. “En outre, Meunier se heurte à un obstacle financier. Son arrivée est donc loin d’être une certitude.” Le BvB pourrait se séparer de son joueur gratuitement, mais il faudrait encore payer son salaire. Selon plusieurs sources, il gagnerait plus de trois millions par an. Un salaire très élevé pour notre championnat, même si Simon Mignolet gagne plus ou moins cela chez les Blauw en Zwart. Pour revenir, Thomas Meunier devrait donc baisser considérablement son salaire.

Malgré ses rêves catalans, un retour en Belgique pourrait être cohérent pour Thomas Meunier. Déjà, le Diable est un Belgicain pur jus. Lors d’un documentaire, il avait déjà admis que rien ne le satisfaisait plus que la pluie de son pays. De plus, il retournerait en pays conquis. Entre 2011 et 2016, il avait littéralement explosé au Jan Breydel. D’abord en tant qu’attaquant puis comme latéral droit, il était devenu une icône pour les supporters. Un retour de l’enfant prodige pourrait faire rêver les supporters après une année chaotique.