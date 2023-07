Le remplaçant de Clément à Monaco s’appelle… Adolf Hütter: pourquoi a-t-il hérité de ce prénom?

Cette histoire vous dit forcément quelque chose. Dans “Le Prénom”, un film franco-belge co-écrit et co-realisé par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, Patrick Bruel tente d’expliquer à sa bande de copain qu’il va appeler son fils “Adolphe”. Une déclaration qui provoque fractures et engueulades sur le prénom que l’on peut, ou non, donner à ses enfants.