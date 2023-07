Christian Dalger, ancien joueur de l’équipe de France, est décédé

Cet attaquant talentueux a eu une carrière de près de 20 ans entre la première et la deuxième division française. Le natif de Nîmes a connu deux clubs tout au long de sa carrière : le SC Toulon et l’AS Monaco.

Promu et champion la même saison

C’est avec les Monégasques que Dalger a connu ses plus belles heures. En 1978, l’ASM remporte le championnat de France l’année même de sa remontée au sein de l’élite. Christian Dalger avait réalisé une saison remarquable, avec 18 buts inscrits et 26 passes décisives délivrées en 36 matchs.

Christian Dalger a enfilé la tunique de l’équipe de France à 6 reprises entre 1974 et 1978, inscrivant 2 buts pour les Bleus. Il avait notamment participé à la Coupe du monde 1978 en Argentine.

Après sa carrière, l’ancien international a entraîné pendant presque 30 ans en France et en Afrique.