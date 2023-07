Amical : Anderlecht bat le Steaua Bucarest en 120 minutes mais perd Stassin sur blessure

Une victoire 5-2 au bout d’une rencontre de 2x60 minutes dans les installations de Swolgen, un club amateur néerlandais proche de la frontière allemande, à deux heures de Bruxelles (les Roumains sont en stage à deux heures de route, à Apeldoorn, et les deux clubs ont coupé la poire en deux pour trouver une location).

On a plus eu l’impression d’assister à deux rencontres distinctes qu’à deux grosses mi-temps. Ce qui relativise le succès des Mauves. Après la première heure de jeu, quand les Roumains alignaient leur meilleure équipe, le duel s’est terminé sur le score de 2-2. Le RSCA était meilleur dans le jeu mais payait sa naïveté, aussi bien derrière qu’en zone de conclusion où le club espère voir Dolberg débarquer prochainement.

Un doublé de Raman, d’abord sur un centre qui a fini dans la lucarne avec beaucoup de chance puis à la finition d’un bon travail d’Amuzu, a permis au Sporting d’égaliser à chaque fois. Bucarest avait d’abord ouvert le score sur une action où le remuant Coman s’est joué du très jeune Baouf en défense. Puis le géant Compagno a profité d’un manque d’agressivité sur un centre pour marquer le 1-2 d'une jolie Madjer.

Pas de craquement mais la cheville droite de Stassin a tourné

Lors de la seconde période d’une heure où l’intensité était moins grande, Anderlecht a largement dominé, longtemps sans marquer avant de mettre trois buts en 14 minutes, via Dreyer, Arnstad et Sardella d’un joli mouvement. Les optimistes diront qu’Anderlecht a gagné largement, les pessimistes estimeront que le Sporting a fait match nul dans la partie la plus importante du duel amical.

Une mauvaise nouvelle quand même samedi : Stassin s’est blessé à la cheville droite au bout de 23 minutes dans la deuxième mi-temps. Il n’a pas entendu de craquement mais la cheville a tourné. Il est sorti par précaution et boitait en rentrant au vestiaire. Il faudra attendre les prochains jours pour connaître la gravité de la torsion.

Pour la petite histoire, la sortie prématurée de Stassin a obligé Diawara a disputé 75 minutes au lieu des 45 prévues par le staff, puisqu’il est en phase de reprise et en retard dans le travail physique. Il avait participé au dernier quart d’heure de la première mi-temps, remplaçant Ashimeru, et il a été contraint à rester sur la pelouse jusqu’au bout de la seconde période. Embêté, Riemer a dû bouger ses pions comme il a pu. Masscho a pris son poste habituel de back droit, Sadiki s’est retrouvé ailier droit et Angulo avant-centre.

Anderlecht (1re mi-temps) : Van Crombrugge ; Engwanda, Baouf, Delcroix, N’Diaye ; Kana, Ashimeru (46e Diawara) ; Monticelli, Stroeykens, Amuzu ; Raman.

Anderlecht (2e mi-temps) : Coosemans ; Sardella, Lapage, Lissens, Sadiki ; Diawara, Leoni ; Dreyer, Arnstad, Angulo ; Stassin (83e Masscho).

Les buts : 14e Coman (0-1), 17e Raman (1-1), 40e Compagno (1-2), 59e Raman (2-2) ; 106e Dreyer (3-2), 118e Arnstad (4-2), 120e Sardella (5-2).