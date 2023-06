Kanté à Virton, c’est désormais officiel

L’arrivée en Gaume de celui qui a été champion du monde avec la France en 2018, champion d’Europe avec Chelsea en 2021 et champion d’Angleterre avec Leicester en 2016 n’est évidemment pas passée inaperçue.

À tel point qu’une heure à peine après l’officialisation de la reprise, le matricule 200 était déjà inondé de candidatures de joueurs via les réseaux sociaux. Dont une majorité sans le moindre intérêt, on peut s’en douter. La notoriété et la personnalité attachante du natif de Rueil-Malmaison ne sont évidemment pas étrangères à cet afflux de demandes. Et l’attrait de l’argent sans doute plus encore dès lors que la puissance du Franco-Malien va encore s’accroître après son passage en Arabie.

"Projet rassembleur"

Un nouveau conseil d’administration sera mis en place dans les prochains jours. Le club virtonais devrait organiser une conférence de presse dans le courant de la semaine prochaine. Avec N’Golo Kanté ?

"La volonté de N’Golo Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton. Le club vise à asseoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province de Luxembourg, termine le club. À l’image de N’Golo Kanté, le travail, la générosité et l’humilité porteront les ambitions du RE Virton pour les prochaines années. Avec l’envie de porter haut les couleurs de la Gaume, de la province et de la Wallonie, N’Golo Kanté invite toutes les forces vives du territoire à rejoindre un projet qui se veut rassembleur et digne des supporters de l’Excelsior."