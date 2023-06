Vincent Euvrard, coach du RWDM: "Nous sommes face à un énorme chantier"

Le RWDM a repris les entraînements le lundi 19 juin, à l’abri des regards, désireux de vivre une reprise dans le calme après des semaines tumultueuses. Une reprise avec un effectif très réduit puisque ce mardi, le groupe n’était composé que de 19 éléments, dont plusieurs jeunes. Avec seulement encore 7-8 des joueurs les plus utilisés dans la course au titre toujours présent, et un mercato qui n’a pas encore débuté, le club molenbeekois est loin d’être prêt alors qu’il recevra Genk d’ici un mois.