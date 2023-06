Avec 2 points, comme les Pays-Bas, qui défient dans le même temps la Géorgie, surprenante leader (4 points), les Belges ont encore leur sort entre les mains. Le Portugal ferme la marche avec 1 seule unité. "Tout reste possible. Les deux équipes doivent gagner. La seule différence, c'est que si dans l'autre match, les Pays-Bas gagnent, l'histoire est finie pour le Portugal. Peut-être que ça jouera un rôle. Il y a de multiples scenarios, mais la seule chose que nous savons, c'est que si nous gagnons, nous passons", a résumé Mathijssen.

A plus long terme, Mathijssen est optimiste pour l'avenir du football belge. "Nous avons prouvé qu'une nouvelle génération arrive. N'oublie pas que cinq joueurs qui pouvaient jouer en U21 ne sont pas ici", a rappelé le sélectionneur, en référence à Arthur Theate, Jérémy Doku et Johan Bakayoko, qui ont été appelés par les Diables Rouges, ainsi que Roméo Lavia et Amadou Onana, qui sont blessés. Dans le groupe présent en Géorgie, Zeno Debast, Charles De Ketelaere et Loïs Openda ont disputé la Coupe du monde en décembre tandis qu'Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Aster Vranckx ont manqué le premier match de l'Euro espoirs car appelés en équipe A. "Cela me met en position de dire que l'avenir du football belge est bon. Bien sûr, l'ambition n'est pas d'arrêter le tournoi demain, au contraire, mais notre mission est quasiment atteinte", a estimé Mathijssen.