Standard : voici ce qui attend Carl Hoefkens à Sclessin

Emmener le groupe… et le public avec lui

En football, surtout pour un coach, seuls les résultats donnent le ton. Hoefkens est bien placé pour en témoigner. À Sclessin, il aura pour objectif de ramener le matricule 16 en Champions playoffs et de se battre pour une place européenne. Mais avant tout, l’ex joueur du Lierse (champion en 1997… à Sclessin) aura à cœur de se faire accepter par l’exigeant public de Sclessin qui ne s’est pas totalement remis de ce qu’il a qualifié de trahison à savoir le départ de son ex, Deila. Hoefkens ne sera pas une copie du Norvégien, mais il ne devra pas rompre totalement avec ce que ce dernier a apporté la saison dernière en bord de Meuse. C’est avec son style que le nouveau T1 devra se faire accepter. Combatif et hargneux tout au long de sa carrière de joueur, Hoefkens a conservé certains de ces traits dans son coaching même si tout le monde a encore en tête son attitude flegmatique en Ligue des champions lors du plantureux succès 0-4 à Porto.

A Porto, Carl Hoefkens était resté impassible lors des quatre buts de son équipe (Bruges) lors du succès 0-4. ©PDV

Avant le public, c’est le vestiaire liégeois qu’Hoefkens devra convaincre. La saison dernière, les Standardmen avaient adhéré immédiatement aux méthodes de Deila. Celles d’Hoefkens ne sont pas diamétralement opposées, loin de là même. Tout comme le Norvégien, il n’était pas adepte, sauf en Coupe d’Europe, des mises au vert. S’il se veut strict à l’entraînement, Hoefkens veille aussi à la bonne ambiance au sein du groupe. Dévoué en tant que joueur, Hoefkens, le coach, n’en est pas moins méticuleux. À Bruges, il était souvent le premier arrivé au club et celui qui fermait la porte en dernier. Il devrait en être de même à l’Académie du Standard. Établi à Knokke, Hoefkens a d’ailleurs décidé de trouver un pied-à-terre en région liégeoise.

Carl Hoefkens devra veiller à ce que la bonne humeur ne quitte pas le vestiaire liégeois. ©Philppe Crochet

Faire progresser les jeunes

La saison dernière, beaucoup de jeunes rouches ont reçu leur chance. C’était, notamment, le cas de Cihan Canak considéré comme l’un des plus grands talents du centre de formation de ces dernières années. Plus que jamais, la moyenne d’âge de l’effectif liégeois ne sera pas très élevée. Hoefkens aura donc pour mission d’aider ces jeunes à poursuivre leur progression.

Cihan Canak pourra compter sur Carl Hoefkens pour l'aider dans sa progression pour ce qui sera la saison de confirmation pour lui.

On pense ici à un Noah Ohio qui n’était plus, en fin de saison, le même que celui qui était arrivé à Sclessin en juillet 2022. L’avantage du nouvel homme fort de Sclessin, c’est que tous ces jeunes liégeois, les Ngoy, Noubi, Canak, Epolo ou même Hautekiet qu’il a connu à Bruges, il les a tous rencontrés lorsqu’il officiait encore en U18 et U21 chez les Blauw en Zwart. C’est d’ailleurs cette connaissance et cette propension à donner leur chance aux jeunes qui a séduit Harkin chez Hoefkens.

Décrocher un ticket européen

En mai dernier, la pilule du départ de Deila à Bruges a été difficile à avaler pour tout le monde en Principauté. À commencer par Harkin, son directeur sportif et ami. “Ce que me fait le départ de Ronny sur le plan personnel ? Je ne préfère pas en parler, avait-il déclaré avant de poursuivre : Le Standard est une institution de 125 ans, Ronny n’y est resté que dix mois…”

Durant ces dix mois, le T1 norvégien aura réussi beaucoup de choses, comme raviver la flamme de Sclessin avec des plantureuses victoires face à tous les cadors de notre championnat. Mais à l’arrivée, il n’aura pas laissé d’héritage palpable à savoir un ticket européen dont il avait fait la priorité dans le vestiaire et ce, dès son arrivée en juin 2022. C’est cela qu’Hoefkens devra décrocher cette saison avec le Standard, par le biais du championnat ou de la Coupe. Car mine de rien, le Standard enchaînera avec une troisième saison consécutive sans Coupe d’Europe ce qui n’était plus arrivé depuis la fin des années 90.