Quelle suite après l’affaire Courtois ? Voici le plan de la fédération pour recoller les morceaux… ou pas !

Publiquement et au sein du groupe, El Muro a donc trouvé très peu de soutien. Tout le monde ou presque a fait corps derrière Domenico Tedesco après ce nouvel incendie. Après l’orage, l’Italo-allemand a surtout voulu retrouver de la sérénité. Il y est en partie parvenu grâce à la victoire poussive, mais très précieuse, en Estonie. De quoi ramener un peu de calme dans une maison qui était en feu ces derniers jours.

Reste maintenant à savoir ce qu’il va se passer par la suite. Pour recoller les morceaux, la Fédération a un plan. Son exécution passera par la bonne volonté de toutes les parties. Domenico Tedesco n’a pas du tout bien pris la réaction du clan Courtois après la polémique. Le joueur du Real avait affirmé que c’était la première fois en équipe nationale que le linge sale avait été lavé en public. De plus, il assurait que le coach mentait dans sa communication. “C’est la première fois que quelqu’un décide de rendre public le contenu de la conversation. Je suis profondément déçu et je veux dire clairement que les évaluations de l’entraîneur ne correspondent pas à la réalité”, avait déclaré celui qui va se marier à Mishel Gerzig d’ici moins d’une semaine.

Une réunion… et des excuses ?

Cette attaque frontale réduit fortement la possibilité de réconciliation. Selon le Nieuwsblad, l’URBSFA s’est rangée derrière son entraîneur dans cette situation difficile. Cependant, elle souhaite tout faire pour garder son gardien dans l’équipe et recoller les morceaux. Sportivement, pas besoin de préciser que les Diables sont plus forts avec Courtois que sans lui. L’idée est qu’une délégation se rende à Madrid. Objectif : discuter avec le portier pour écouter les griefs qu’il porte contre le football belge.

Selon El Muro, il manque de considération dans son pays alors qu’il est adoubé en Espagne. Par exemple, il ne comprend pas pourquoi il n’a pas reçu le trophée de meilleur joueur belge à l’étranger. Une récompense obtenue par Kevin De Bruyne, auteur d’un retentissant triplé et moteur de la meilleure équipe du monde cette saison.

L’URBSFA va donc tenter d’apaiser les tensions. En revanche, elle est formelle : pour retrouver le groupe, il faudra des excuses. Ce n’est un secret pour personne, et cette histoire l’a encore prouvé, Thibaut Courtois a un gros ego. Ce qui est l’une des caractéristiques des grands champions. Il va donc devoir ravaler sa fierté pour retrouver les perches des Diables. Va-t-il pouvoir le faire publiquement ? L’avenir nous le dira.

Si tel est le cas, une discussion franche devrait suivre entre Tedesco et le portier. Avec l’Allemand, les règles ont changé chez les Diables rouges. Et Thibaut Courtois devra donc s’adapter ou partir. Avant de penser au pire scénario, le calendrier du Belge reste chargé. Dans les semaines qui vont suivre, Courtois va se marier et prendre des vacances méritées après une très longue saison. Il faudra donc se montrer patient, laisser la pression retomber avant de connaître une éventuelle décision.