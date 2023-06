Diables rouges : les chiffres fous de l’indispensable Romelu Lukaku

Sans le but de Bakayoko à la dernière minute, il serait encore le seul et unique buteur des Diables en éliminatoire de l’Euro après son triplé contre la Suède. Vous avez dit indispensable ?

Aux portes du top 10

Avec ce doublé en Estonie, Big Rom a inscrit ses 74e et 75 caisses en équipe nationale. Le tout en 107 petites sélections ! De loi, il est le meilleur buteur de l’histoire du pays. Et il le restera pour longtemps lorsque l’on sait que le second est encore Eden Hazard avec 33 réalisations. S’il est encore loin de CR7 et ses 122 buts, il est prêt à dépasser des légendes comme le Hongrois Ferenç Puskas ou le Roi Pelé. Surtout s’il garde son rythme effréné de 0,7 but par match !

La love story pour les qualifs

Les qualifications et Romelu Lukaku, cela a toujours été une belle et fructueuse histoire d’amour. Chirurgical sous Roberto Martinez, il n’a pas changé ses habitudes sous Tedesco. Comme expliqué plus haut, il a marqué tous les buts des Diables (soit six sur sept) avant la réalisation du phénomène Bakayoko. En tout, il a fait trembler les filets lors des quinze derniers matchs de qualifications entre la Coupe du monde et l’Euro qu’il a disputé ! Coïncidence, le dernier qui est parvenu à le contenir était l’Estonie. C’était il y a cinq ans déjà, le 9 juin 2017. Entre-temps, il a planté 23 roses avec la Belgique. Un monstre.