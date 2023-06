Standard : Yaya Touré pour entrer dans une autre dimension

On le savait depuis vendredi dernier, c’est désormais officiel, Yaya Touré redébarque en Belgique, 19 ans après son départ de Beveren, pour endosser la casquette d’adjoint de Carl Hoefkens. La probabilité de voir arriver à Sclessin l’homme élu quatre fois meilleur joueur africain de l’année était extrêmement mince et pourtant, le directeur du football du Standard, Fergal Harkin, a réussi le tour de force de rendre cela réel. “Je suis ravi de vous annoncer que je vais prendre le rôle d’entraîneur adjoint du Standard. C’est un honneur de rejoindre le club et j’ai hâte de travailler avec l’entraîneur principal, Carl Hoefkens”, a réagi Touré sur Twitter.