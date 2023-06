Qui pour remplacer Courtois ? Vertonghen de retour dans la défense des Diables ? Suivez Estonie-Belgique en direct commenté dès 20h45

Mais désormais, il est temps de tourner (temporairement) la page afin de se reconcentrer sur le principal : le terrain. Favoris face à la modeste sélection estonienne, les Diables doivent impérativement s’imposer afin de revenir à égalité de points avec l’Autriche.

Vertonghen et Sels titulaires ?

En l’absence de Courtois, et probablement de Dendoncker pour une légère blessure subie contre l’Autriche, Domenico Tedesco devrait les remplacer numériquement par Sels et Vertonghen. À moins d’une nouvelle surprise concoctée par le sélectionneur ? On sait désormais qu’il faut s’attendre à tout avec lui.