Premier League : Chelsea annonce officiellement l’arrivée du Français Christopher Nkunku

L’international français de 25 ans, formé au Paris Saint-Germain, quitte Leipzig qu’il avait rejoint en juillet 2019. Nkunku y a disputé 172 matches, inscrivant 70 buts et donnant 56 passes décisives. À Paris, il avait joué 78 fois (11 buts, 4 passes décisives). L’attaquant a conquis 8 sélections en équipe nationale depuis le mois de mars 2022, mais il avait manqué la Coupe du monde au Qatar à cause d’une déchirure au ligament du genou.

”Je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea”, a expliqué Christopher Nkunku dans le communiqué publié par le club. “J’ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes nouveaux coéquipiers, pour montrer aux supporters de Chelsea ce que je sais faire sur le terrain.” Après la France et l’Allemagne, le titi parisien veut “jouer en Premier League, l’une des meilleures ligues du monde.”

Les directeurs sportifs du club londonien, Laurence Stewart et Paul Winstanley, ont salué leur nouveau venu. “Christopher s’est illustré parmi les meilleurs joueurs offensifs du football européens ces deux dernières saisons, et il ajoutera de la qualité, de la créativité et de la versatilité à notre effectif.”

L’annonce du transfert de Christopher Nkunku est la première effectuée cet été par Chelsea, qui s’est fait remarquer par ses dépenses sur le marché des transferts au cours des derniers mercatos. Les Blues ont dépensé quelque 600 millions d’euros depuis l’été dernier, et terminé 12e de Premier League.

L’avenir de Romelu Lukaku, qui devrait revenir à Chelsea à l’issue de son prêt à l’Inter, demeure incertain.