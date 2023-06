Lukaku homme du match, Tielemans et Trésor en difficulté : les notes des Diables rouges après la victoire en Estonie

Castagne 6,5 Il est à la base du premier but grâce à son sens du placement et de la passe. Impeccable défensivement malgré cette jaune inutile.

Faes 5,5 Les grands Estoniens lui ont posé des soucis dans les airs. Rien à se reprocher.

Vertonghen 5,5 Tout en contrôle, même si on l’a parfois senti loin de sa meilleure forme physique. Il revient de plus de deux mois sans jouer.

Theate 6,5 Quel assist sur Lukaku qui l’a d’ailleurs remercié pour son centre. Il a joué haut et s’est fait parfois fait peur dans les duels défensifs.

Tielemans 5 Positionné dans la défense à la relance, il n’a pu donner que de rares bons ballons. Ce n’était pas son rassemblement.

Vranckx 6,5 Ses quelques errements techniques sont largement compensés par son abattage défensif. Les muscles dont Tedesco a besoin.

Bakayoko 6 Buteur pour la première fois chez les Diables sur le 0-3 mais moins percutant que lors de sa montée au jeu face à l’Autriche. Il est impliqué dans le 0-1 et aurait pu donner un assist à Trésor.

Trésor 5 C’était sa chance et il ne l’a pas totalement saisie. Ses coups de pied arrêtés n’étaient pas précis. Ce qui ne lui ressemble pas.

Carrasco 6 Il n’a pas été assez alimenté et n’a donc pas pu être décisif avant la dernière minute et son assist pour Bakayoko.

Al-Dakhil 6 Il a remporté ses quelques duels et a maintenu l’équilibre en défense.

Doku 6,5 Quelques tentatives de percées assez dangereuses. Il n’a manqué que la concrétisation.

Mangala 6 Sobre et efficace à la récupération.

Batshuayi 6 Son contrôle et son dribble sont sublimes. Sa frappe pas. Bien impliqué dans le jeu.

Tedesco 5,5 Il a voulu jouer la carte de la nouveauté mais cela manquait d’idées.

Lukaku 7 Le capitaine des Diables n’a quasiment pas eu d’occasions et met deux buts malgré tout. C’était déjà son troisième doublé face à l’Estonie, sa victime préférée sur la scène internationale, et son sixième but en trois rencontres de qualifications pour l’Euro. De quoi faire taire les critiques.