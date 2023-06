Le brassard de capitaine lui va plutôt bien chez les Diables rouges : Romelu Lukaku s’offre un doublé en deux minutes (vidéos)

Auteurs d’une première période plutôt médiocre, les Belges ont pu compter à la 37e sur le meilleur buteur de l’histoire des Diables pour ouvrir la marque, grâce à un excellent centre d’Aster Vranckx et une reprise de volée acrobatique.

On sait que le capitaine de la sélection belge a toujours faim, et il va directement le prouver. 120 secondes plus tard après son premier but, Big Rom a réussi l’exploit de planter un doublé via un excellent centre d’Arthur Theate.

Auteur de son 74 et 75e buts avec la Belgique, Romelu Lukaku semble plus précieux que jamais.