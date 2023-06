Estonie – Belgique : Vranckx, la confirmation que Tedesco l’aime bien

Aster Vranckx, le joueur du Milan AC, est peut-être celui qui étonne le plus, puisqu’il était arrivé en cours de rassemblement et que son statut, à l’AC Milan, en fait un joueur de complément. Mais Domenico Tedesco a apprécié la progression de l’ancien Malinois en Lombardie et il a remarqué son implication durant le rassemblement. Le sélectionneur italo-allemand apprécie le profil du médian et il n’avait pas manqué de le glisser samedi soir, après sa montée au jeu contre l’Autriche.

Johan Bakayoko était rentré en cours de jeu, lors de ses trois premiers matchs avec les Diables rouges, et il avait chaque fois été une plus-value. Que peut apporter le joueur du PSV quand il débute une rencontre ? C’est sans doute ce que Tedesco voudra voir, laissant au repos Jeremy Doku et Dodi Lukebakio. Bakayoko est capable de faire la différence par son dribble et il devra reprendre le rôle de Doku, pour mettre un peu le désordre dans la défense estonienne.

Mike Trésor était, des trois surprises de la composition, le plus proche d’une titularisation. Le joueur de Genk est capable de faire la différence par son sens de la passe, notamment sur les phases arrêtées. C’est une autre manière de faire la différence pour déverrouiller une rencontre.

L’équipe : Sels ; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate ; Vranckx, Tielemans ; Bakayoko, Trésor, Carrasco ; Lukaku