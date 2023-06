Aster Vranckx "content" de sa première titularisation avec les Diables rouges contre l'Estonie

"Je suis très content d'avoir été appelé et d'avoir pu fêter ma première titularisation. Mais je suis surtout content d'avoir pris les trois points, c'était le plus important", a réagi Vranckx au micro de la RTBF.

Pour sa première titularisation, le joueur de l'AC Milan a été décisif en offrant le premier but de la rencontre à Romelu Lukaku. "Jouer avec de très bons joueurs, cela facilite les choses pour moi. La concurrence dans l'entrejeu? Tout le monde travaille dur pour être dans le onze de base, je suis là pour tout donner et on verra la suite."

Vranckx va désormais rejoindre les espoirs, dont il est le capitaine, qui disputent l'Euro en Géorgie.