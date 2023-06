Ligue des nations : l’heure de l’or pour la Croatie

guillement "Une chance historique."

Les valeureux Croates ne sont pas immortels et les piliers de la génération actuelle – dont une dizaine était déjà présents il y a cinq ans en Russie – abattent l’une de leurs dernières cartes pour enfin offrir au pays le premier trophée de son histoire. Ils ont rendez-vous avec leur destin, ce dimanche au Kuip de Feyenoord où se tiendra le dénouement de la troisième édition de la Ligue des nations face à l’Espagne.

“Une chance historique, a résumé Mario Pasalic avant la demi-finale remportée aux prolongations face aux Pays-Bas, mercredi (4-2). Nous avons deux médailles de bronze (1998 et 2022), une en argent (2018), ce serait bien de décrocher l’or.”

En fin de contrat au Real Madrid, le capitaine croate Luka Modric (37 ans) est cité avec insistance en Arabie saoudite.

Conscients de leur force

Si les bookmakers voient plutôt une victoire espagnole, sur le terrain en revanche, forte d’un collectif dévoué et d’une colonne vertébrale solide bien que vieillissante (Vida 34 ans, Modric 37, Perisic 34, Brozovic 30 et Kramaric 31), la Croatie s’avance peut-être plus sereine et sûre d’elle que la Roja, rajeunie et baignant dans un scepticisme ambiant depuis la nomination du sélectionneur Luis de la Fuente.

“C’est vrai, nous sommes conscients de notre force, a confirmé l’attaquant Andrej Kramaric. Ces 5-6 dernières années, nous avons confirmé notre niveau. On peut encore atteindre de belles choses.”

Pépins et fatigue

Il y a tout de même quelques petits cailloux dans la chaussure. Le roc défensif Joska Gvardiol est blessé et l’attaquant Marko Livaja a renoncé après un accrochage avec des supporters. Les tractations du mercato, qui concernent essentiellement les stars Luka Modric (cité en Arabie saoudite) et Mateo Kovacic (vers Manchester City ?) seront-elles de nature à perturber la préparation de cette finale ?

Le sélectionneur Zlatko Dalic (56 ans) a évacué la question. Tout comme celle de la fatigue. “Les joueurs sont fatigués, c’est vrai, on est en fin de saison. Mais je suis sûr qu’ils ont encore suffisamment d’énergie et de motivation.” Pour accomplir la mission. Celle de ramener l’or, cette fois.